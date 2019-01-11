Вечно молодой. Самый старый футболист в мире продлил контракт с клубом

Японский футболист Кадзуёси Миура — обладатель рекорда Гиннеса как самый возрастной действующий игрок и автор гола. И форвард намерен улучшить своё достижение. Футболист, которому в феврале исполнится 52 года, подписал новый контракт со своим клубом — "Иокогамой".
#横浜FC は #三浦知良 選手との— Ｊリーグ (@J_League) 11 января 2019 г.
2019シーズンの契約を更新‼️
リーグ戦でゴールを決めた最年長のプロサッカー選手として、
ギネス世界記録にも登録されている #キングカズ
今シーズンも更なる記録更新に期待#Ｊリーグ@yokohama_fc pic.twitter.com/xO0tWa3E4A
— Я продлил контракт на 2019-й год. Спасибо всем за поддержку, я вам очень благодарен. Я буду участвовать во множестве матчей и максимально выкладываться на тренировках, — заявил Миура.
Сезон-2019 станет для Миуры уже 34-м в профессиональной карьере. Он начал играть в футбол в 1986 году в бразильском "Сантосе", а с 2005 года выступает за "Иокогаму". С 1990-го по 2000-й Кадзу играл за сборную Японии, за которую провёл 89 матчей и забил 55 голов.
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