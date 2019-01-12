В десятой от золота. Лыжник Ретивых стал вторым на Кубке мира под дождём

Российский лыжник Глеб Ретивых взял серебро в спринте свободным стилем на городском этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Трасса была проложена в центре немецкого города прямо у набережной Эльбы.

Россиянин уверенно провёл все отборочные стадии, в финале также лидировал большую часть дистанции, но в концовке поздно поддержал отрыв норвежца Скара и в финишном створе уступил ему одну десятую секунды. Третьим стал ещё один норвежец — Вальнес, трое французов, вышедших в финал, умудрились столкнуться между собой и остались без медалей.

Отметим, что в Дрездене отсутствовали многие лидеры мировых лыж, в том числе Йоханнес Клэбо, Сергей Устюгов и Александр Большунов, которые предпочли восстановиться после "Тур де ски" и подготовиться к скорому чемпионату мира в австрийском Зеефельде.

Для 27-летнего Ретивых серебро стало повторением рекорда на этапах Кубка мира.

Женский спринт выиграла олимпийская чемпионка в спринте шведка Стина Нильссон.