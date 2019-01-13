Чудо в Оберхофе! Российские биатлонистки после падения выиграли эстафету

Женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой сенсационно одержала победу на этапе Кубка мира в Германии, "привезя" 33 секунды ближайшим соперницам.

Второе место заняли хозяйки трассы — немки, третье место у сборной Чехии.

Гонка проходила в тяжелейших погодных условиях. Все сборные-лидеры хотя бы по разу упали на сложных оберхофских спусках, не раз спортсменкам приходилось на рубеже просить помощь у судей в обращении с винтовкой.

Среди упавших была и Маргарита Васильева, которая выступала на втором этапе. Перед ней на спуске плюхнулась в снег двукратная чемпионка мира Франциска Хильдебранд. Наша 27-летняя спортсменка успела увильнуть, но упала в соседний мини-сугроб, которых на трассе из-за сплошного снегопада образовалось великое множество.

На третий этап россиянки уходили вторыми за Германией, и на нём предстояло выступать молодой дебютантке Ларисе Куклиной. Тренеры рискнули и призвали её из резерва, оставив без эстафеты ряд основных наших членов сборной. И не прогадали — Лариса сумела отработать чисто на двух рубежах и устояла против Франциски Пройс, пока другие соперницы ошибались и отставали.

В итоге судьба гонки решалась на восьмом рубеже в противостоянии Дениз Херрман и Екатерины Юрловой. Обе напромахивались, но Катя ушла со стрельбища первой, а Херрман не выдержала и пошла на круги. Это позволило 33-летнему ветерану финишировать с флагом.

Медаль стала лучшим результатом сборной за два года, а эстафеты мы не выигрывали c 4 января 2012 года, когда в том же Оберхофе Богалий, Зайцева, Слепцова и Вилухина победили на этапе Кубка мира. Сейчас никого из них уже нет в сборной. В этом сезоне у женской сборной в активе только бронза Екатерины Юрловой в Нове-Место в декабре.

Осталось удержать набранную форму до чемпионата мира. Он уже не за горами — главный старт года в Эстерсунде начнётся 7 марта.

Кубок мира, 4-й этап. Эстафета. Женщины

1. Россия — 1:18.46,3 (0+8)

2. Германия — +33,5 (2+10)

3. Чехия — +36,7 (1+6)