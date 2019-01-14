Шарапова одержала разгромную победу на старте Australian Open

Бывшая первая ракетка мира обыграла британку Хэрриет Дарт на старте первого в году турнира Большого шлема со счётом 6:0, 6:0.

31-летняя теннисистка Мария Шарапова без проблем пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Россиянке хватило чуть больше часа, чтобы разгромить свою оппонентку Дарт. Шарапова впервые за четыре с половиной года не отдала ни одного гейма сопернице. В прошлый раз это случилось в матче против Раулы Ормачеа на "Ролан Гаррос".

За выход в третий круг Australian Open уроженка Нягани поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон.

Также отметим, что во второй круг пробилась Анастасия Павлюченкова. А вот Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Евгения Родина и Анна Калинская выбыли из дальнейшей борьбы.