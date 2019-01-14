"Мучают боли". Кокорин пожаловался на своё здоровье в СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин, который находится в СИЗО "Бутырка", пожаловался на боли в колене. Слова форварда приводят "Известия" со ссылкой на членов ОНК Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

— Меня мучают боли в колене после травмы. Это из-за того, что мне не хватает физических нагрузок. После операции мне были рекомендованы специальные упражнения и нагрузки, но кто в СИЗО сможет мне бассейн предоставить? Сейчас у меня ужасная физическая форма — я уже три месяца не тренировался, — пояснил Александр.

Напомним, в декабре 2018 года суд продлил меру пресечения Кокорину и Мамаеву до 8 февраля.