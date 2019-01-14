Станет ли Касаткина первой ракеткой мира и ждать ли сотый трофей Федерера?

Сегодня, 14 января, в Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема. В течение ближайших двух недель весь теннисный мир будет пристально следить за Открытым чемпионатом Австралии. Лайф рассказывает о главных интригах и шансах россиян.

Изменения в призовом фонде

В этом году призовой фонд Открытого чемпионата Австралии был увеличен на 14% — с $39 млн до $44,5 млн. Тот, кто выиграет в одиночном разряде, получит $2,93 млн (это на 100 тысяч больше, чем давали в предыдущие годы). Помимо этого, те теннисисты, которые вылетят уже в первом раунде, заработают $54 тысячи.

Более $500 тысяч получат победители в парных разрядах, а в миксте — $132 тысячи.

Фавориты от России

Безусловно, главной фавориткой от России является Дарья Касаткина. В настоящий момент она занимает 10-е место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне уроженка Тольятти дважды смогла дойти до четвертьфиналов турниров Большого шлема: на Roland Garros и Уимблдоне. В этом от неё ждут большего. Тем более, что в случае победы в Австралии Даша сможет стать первой ракеткой мира. Правда, возглавить мировой рейтинг имеют шансы сразу 11 теннисисток... Борьба в женском одиночном разряде будет одной из главных интриг всего турнира.

Интересно будет понаблюдать и за Марией Шараповой. На старте она уже успела разгромить британку Хэрриет Дарт, не отдав ей ни одного гейма — 6:0, 6:0. Если её не будет беспокоить травма плеча, то Шараповой под силу продвинуться по сетке как можно дальше. Более того, у неё есть опыт победы на Australian Open. Так что будем болеть за нашу Машу.

В мужском одиночном разряде особые надежды возлагаются, конечно, на Карена Хачанова. Тем более жребий ему пал более или менее проходной до четвёртого круга. А вот потом он может сразиться с самим Роджером Федерером. Однако в прошлом сезоне Карен в финале турнира в Париже победил легендарного Новака Джоковича. Почему бы теперь не обыграть и швейцарца, вновь сотворив сенсацию?

Также особое внимание будет приковано к Даниилу Медведеву, который ярко провёл прошлый год. Он, как и Хачанов, находится сейчас на подъёме. Ему ещё не удавалось пройти дальше второго раунда на этом турнире, но когда-то же нужно начинать?

К сожалению, Андрей Рублёв проиграл в первом круге американцу Маккензи Макдональду и уже вылетел из борьбы. Возможно, сказалось то, что перед самым началом он получил солнечный удар и был не в лучшей своей форме.

Что ждать от "ветеранов"?

Серена Уильямс после рождения дочери уже смогла дойти до финала Уимблдона и US Open, но выиграть турнир Большого шлема ей пока не удалось. Сама американка заявила, что у неё "сумасшедшие цели на 2019 год". Более того, если она выиграет в Австралии, то повторит рекорд Маргарет Корт — 24 победы в одиночном разряде на ТБШ.

Не менее интересной будет борьба в мужском одиночном разряде. Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль точно не сдадутся без боя. Федерер, который в последние два года становился победителем этого турнира, может выиграть свой сотый титул в карьере. Больше него трофеев только у Джимми Коннорса (109).

Джокович навряд ли захочет отдавать первую строчку в мировом рейтинге, а значит ему нужно проходить как можно дальше по сетке. Тем более что он шесть раз брал Австралию. У Надаля в активе пока только одна победа в карьере на этом чемпионате, но до возвращения звания первой ракетки мира совсем немного. Всё в его руках.

Стоит отдельно сказать и ещё об одном теннисисте. Энди Маррей может сыграть свой последний турнир Большого шлема. На пресс-конференции он уже, не сдерживая слёзы, заявил, что этот сезон станет последним для него. Травма бедра продолжает беспокоить и не даёт выступать на высоком уровне. Однако в случае обострения травмы он может завершить сезон досрочно, а этот турнир может стать для него последним в профессиональной карьере...