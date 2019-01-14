Легенда № 17. Десять фактов о Валерии Харламове, которых вы не знали

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Легенда № 17. Десять фактов о Валерии Харламове, которых вы не знали

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Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Валерий Харламов — культовая фигура для советского и мирового хоккея. Однако даже множество документальных и художественных фильмов не рассказывают всей правды о легендарном форварде. В день рождения хоккеиста Лайф раскрывает самые удивительные факты из его жизни.

Харламов — внебрачный ребёнок

Родители Харламова расписались, когда ему было три месяца, потому что у его матери-испанки раньше не было всех документов.

Фото: © РИА Новости/Соцсети

Харламов — Чкалов

Будущего хоккеиста назвали в честь советского лётчика-испытателя. Также Валерием звали дядю Харламова, возможно, и он повлиял.

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Впервые надел коньки случайно в 7 лет

Маленький Валера играл и в футбол. А на коньки встал случайно: отец играл в бенди и брал сына с собой. Коньки помогали согреться.

Фото: © РИА Новости/Соцсети

Порок сердца в 13 лет

В хоккейную секцию мальчик пришёл со страшным диагнозом, но победил болезнь в ходе тренировок.

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской

Спонтанное появление тройки Михайлов — Петров — Харламов

Легендарная тройка родилась на турнире газеты "Известия" (сейчас — Кубок Первого канала). Оттуда перешла в ЦСКА и стала великой.

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской

Мог завершить карьеру в 1976-м

После аварии, когда Харламов с женой на машине врезался в столб, врачи рекомендовали ему закончить с хоккеем. Харламов вернулся.

Фото: © Соцсети

Не уехал в НХЛ из-за семьи

Харламов хотел поиграть за океаном, но боялся за родных. "Если рвану туда, вам здесь житья не будет. Сгноят вас, закопают…"

Фото: © Соцсети

Мать забрали в милицию за слишком громкое боление

Однажды мать Харламова приняли за цыганку и увезли со стадиона. Тогда сын купил большой телевизор и попросил смотреть матчи дома.

Фото: © Соцсети

Не только хоккей

Харламов отлично играл в футбол и дружил с капитаном "Торпедо" Вадимом Никоновым, с которым вместе учился в институте.

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Не всегда № 17

В сборной Харламов начал играть под № 17 только с 1970 года. До этого он носил 12-й номер, а в 1977-м играл под 14-м.

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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