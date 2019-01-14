Легенда № 17. Десять фактов о Валерии Харламове, которых вы не знали

Харламов — внебрачный ребёнок
Родители Харламова расписались, когда ему было три месяца, потому что у его матери-испанки раньше не было всех документов.
Фото: © РИА Новости/Соцсети
Харламов — Чкалов
Будущего хоккеиста назвали в честь советского лётчика-испытателя. Также Валерием звали дядю Харламова, возможно, и он повлиял.
Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов
Впервые надел коньки случайно в 7 лет
Маленький Валера играл и в футбол. А на коньки встал случайно: отец играл в бенди и брал сына с собой. Коньки помогали согреться.
Фото: © РИА Новости/Соцсети
Порок сердца в 13 лет
В хоккейную секцию мальчик пришёл со страшным диагнозом, но победил болезнь в ходе тренировок.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской
Спонтанное появление тройки Михайлов — Петров — Харламов
Легендарная тройка родилась на турнире газеты "Известия" (сейчас — Кубок Первого канала). Оттуда перешла в ЦСКА и стала великой.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской
Мог завершить карьеру в 1976-м
После аварии, когда Харламов с женой на машине врезался в столб, врачи рекомендовали ему закончить с хоккеем. Харламов вернулся.
Фото: © Соцсети
Не уехал в НХЛ из-за семьи
Харламов хотел поиграть за океаном, но боялся за родных. "Если рвану туда, вам здесь житья не будет. Сгноят вас, закопают…"
Фото: © Соцсети
Мать забрали в милицию за слишком громкое боление
Однажды мать Харламова приняли за цыганку и увезли со стадиона. Тогда сын купил большой телевизор и попросил смотреть матчи дома.
Фото: © Соцсети
Не только хоккей
Харламов отлично играл в футбол и дружил с капитаном "Торпедо" Вадимом Никоновым, с которым вместе учился в институте.
Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов
Не всегда № 17
В сборной Харламов начал играть под № 17 только с 1970 года. До этого он носил 12-й номер, а в 1977-м играл под 14-м.
Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов
- Популярные
- По времени