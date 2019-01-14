Чем запомнился 2018-й год в ММА?

Ушедший 2018 год оказался богатым на события в сфере смешанных единоборств нашей страны, подарив поклонникам этого спорта много пищи для размышлений и поводов для интернет-войн. Историческая победа Хабиба Нурмагомедова в UFC, дебют знаменитого "восьмиугольника" в России, финансовые трудности ведущих отечественных лиг Fight Nights Global и АСВ… Лайф отобрал самые значимые события 2018 года, которые так или иначе коснулись ММА России.

Событие года

Разговоры о том, что UFC вот-вот придёт в Россию, велись довольно долго, но каждый год для этого шага американцам чего-то не хватало. Складывалось ощущение, что президент организации Дэна Уайт никак не может разгадать специфику профессионального спорта в нашей стране и попросту боится рисковать деньгами и статусом. Но в июле 2018 года UFC обзавёлся крупными партнёрами в лице Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и арабской компании Mubadala Investment и наконец решился на проведение первого турнира в России, открыв попутно представительство компании в столице.

15 сентября стало историческим для России — в этот день в Москве UFC собрал аншлаг на "Олимпийском", проведя первый в истории нашей страны турнир. Правда, нельзя сказать, что зрителям была "открыта Америка": файткард не пестрил звёздными именами, а главным событием стал бой в тяжёлом весе между ветеранами спорта Алексеем Олейником и самоанцем Марком Хантом.

Боец года

Другое важнейшее событие для российского спорта произошло 7 апреля в Бруклине: непобеждённый Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC, выиграв единогласным решением судей у Эла Яквинты. Эту победу принято называть исторической, так как за 25 лет существования "восьмиугольника" чемпионов из России в нём не было.

Но всё же вполне обоснованно считать чемпионом и Олега Тактарова, ставшего победителем турнира-"восьмёрки" UFC 6 в июле 1995 года. Формат ивентов того времени был, естественно, другим: для победы на турнире требовалось провести три поединка за один вечер, бой длился 30 минут без перерыва, и не было фактически никаких ограничений в ударной технике (включая удары головой, удары в пах и даже хватание за волосы). Справедливо всё же признать Тактарова первым чемпионом UFC из России, а Хабиба — первым чемпионом UFC из России в новейшей истории.

Но, как бы парадоксально ни звучало, главная победа Нурмагомедова в спортивной карьере оказалась не в бою за титул чемпиона UFC, а в поединке с самым популярным бойцом планеты — Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября. Успех в сражении с ирландцем позволил дагестанскому Орлу взлететь до заоблачных высот и официально стать самым известным спортсменом в России.

Женщина — боец года

В российских ММА пока нет больших, звёздных женских имён. Но есть Валентина Шевченко — уроженка Киргизии, живущая и тренирующаяся в Перу, но при этом имеющая также и гражданство России. Валентина по прозвищу Пуля ворвалась в UFC в декабре 2015 года и за три года сумела завоевать пояс чемпионки в весовой категории до 56,7 кг.

8 декабря в Торонто Шевченко деклассировала по итогам 25 минут боя экс-чемпионку UFC в наилегчайшем весе Йоанну Енджейчик. Валентина Шевченко пока не так популярна в России, как, к примеру, Хабиб Нурмагомедов, но по праву носит чемпионский пояс на талии, и сложно представить, что кто-то из соперниц в ближайшем будущем способен будет её остановить.

Разочарование года

В 2016−2017 годах российские организации Fight Nights Global и АСВ набрали крейсерский ход и стали известны во всём мире. Обе компании проводили более чем 40 турниров в год на двоих, охотно подписывали мировых звёзд и изо всех сил старались сделать профессиональные ММА в России в первую очередь бизнесом. Но 2018 год стал по-настоящему тяжёлым для детищ Камила Гаджиева и Маирбека Хасиева. 31 марта был арестован мажоритарный собственник Fight Nights Global Зиявудин Магомедов, судебный процесс над которым длится и по сей день. Арест основного спонсора не смог не сказаться на частоте проведений ивентов и контрактах со звёздными бойцами: организацию покинули многие именитые спортсмены. Но президент организации Камил Гаджиев с оптимизмом смотрит в будущее и уверен, что Fight Nights Global вернёт свои позиции в мировых ММА.

Лига АСВ также столкнулась в 2018 году с финансовыми трудностями, в связи с чем было отменено три турнира. До сих пор остаётся загадкой, что послужило причиной финансовых проблем у амбициозного промоушена из Грозного, но неожиданно к концу года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что чеченская лига "Ахмат" и организация АСВ объединяются в бренд Absolute Championship Akhmat (АСА). Задача, которую поставил Кадыров перед АСА, ни много, ни мало — стать вторыми в мире и обогнать такого гиганта, как организация Bellator. Надеемся, что и организация Fight Nights Global, и новоиспечённый промоушен АСА смогут вернуть утраченные позиции и вновь вдохнуть жизнь в российскую индустрию смешанных единоборств.

Скандал года

Самым скандальным событием 2018 года по праву стал всё тот же поединок Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Возвращение Ноториуса в клетку после двухгодичного перерыва планировалось против соперника куда более проходимого, чем Орёл, но за несколько дней до боя Хабиба с Элом Яквинтой случился эпизод, изменивший планы как самого Конора, так и боссов UFC.

В тот апрельский вечер в одном из отелей Бруклина Нурмагомедов столкнулся с Артёмом Лобовым, который, так же как и дагестанец, являлся участником турнира UFC 223. Как оказалось, Хабиб был зол на близкого друга Макгрегора за нелицеприятное интервью, которое Лобов дал одному из пабликов. Орёл решил спросить с соотечественника за критику в свой адрес, завершив диалог ставшими мемом словами "больше не говори такие вещи".

От этой разборки не остался в стороне и Конор, вылетевший в тот же вечер первым рейсом из Ирландии в США. В компании Лобова и других ирландских бойцов Макгрегор попытался напасть на Нурмагомедова, но, по словам чемпиона UFC, ему попросту не дали выйти из автобуса, в котором он находился в момент атаки. Конфликт между Хабибом и Макгрегором продолжился и в рамках предматчевых интервью, и, конечно же, непосредственно после боя, который завершился массовой дракой с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Бой года

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов несколько лет шли навстречу к бою друг против друга, и 19 октября в Москве этот ожидаемый большой армией фанатов ММА поединок состоялся в рамках турнира Fight Nights Global 90.

Оба бойца по западным технологиям смогли "раскрутить" это столкновение, не стесняясь в выражениях. К примеру, Минеев назвал Исмаилова трусом, в ответ на что Магомед пообещал поговорить с Волжанином "по-мужски" после боя, а также чуть было не спровоцировал массовую драку за сутки до поединка, толкнув Владимира в грудь.

Действия бойцов в клетке также не разочаровали: спортсмены выдали достаточно красочный и интересный поединок, итогом которого стала ничья. По словам руководства организации Fight Nights Global, в 2019 году зрители обязательно увидят продолжение этого бойцовского спектакля.

Нокаут года

Ахмед Алиев — топовый легковес, боец, который имеет все шансы громко заявить о себе и на Западе, к примеру, в UFC. В 2018 году Мясник из Дагестана запомнился фанатам ММА зубодробительным нокаутом, в который он отправил на тот момент чемпиона организации Fight Nights Global Магомедсайгида Алибекова ударом с полного разворота ноги "а-ля Жан Клод Ван Дамм". Без сомнений, это был нокаут года!

Сабмишен года

Забит Магомедшарипов, несмотря на только четыре поединка в UFC, уже стал любимцем западной публики, каждый бой которого специалисты и любители ММА ждут с большим предвкушением. Не стала исключением и схватка, прошедшая 8 сентября в Техасе против американца Брэндона Дэвиса. Магомедшарипов завершил поединок на исходе второго раунда потрясающим по красоте болевым приёмом на колено, который, кстати, UFC признали "лучшим сабмишеном 2018 года".

2 марта Забит вернётся в дело и проведёт самый важный на данный момент бой в карьере против топового Джереми Стивенса, победа над которым будет способна открыть перед дагестанцем двери к большим поединкам.

Открытие года

Пётр Ян по праву стал открытием 2018 года, выиграв три поединка в организации UFC. "Жертвами" Яна стали Тэруто Исихара, Чжин Су Сун и Дуглас Сильва де Андраде — не самые громкие имена, но в данных поединках россиянин имел подавляющее преимущество, что говорит о его достаточно высоком уровне.

Экс-чемпион АСВ имеет все шансы стать возмутителем спокойствия в американской организации, но для признания и титульного шанса Петру нужны другие — большие имена. Одно из них — экс-претендент на титул чемпиона UFC Джон Додсон, бой против которого россиянин проведёт 23 февраля в Праге. Победа над матёрым американцем по прозвищу Фокусник позволит Яну ворваться в топ-10 и, кто знает, получить в 2019-м претендентский, а возможно, и чемпионский поединок.