"Трус и сопляк". Нурмагомедов и Диас поругались в Сети

Словесная перепалка между Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом началась после того, как россиянин опубликовал на своей странице в "Твиттере" видео с моментом "удушения" Конора Макгрегора. Сопроводил чемпион UFC этот пост строчкой: "Ты будешь жить с этим позором всю жизнь".
Американский боец Нейт Диас грубо ответил на это россиянину.
— Я дал тебе пощёчину, и никто из твоей команды мне ничего не посмел сделать. Теперь ты живи с этим, — написал Диас в социальной сети, вспомнив потасовку в 2015 году.
I slapped you in your head you and your team didn’t do shit ...— Nathan Diaz (@NateDiaz209) 13 января 2019 г.
Live with that ur all pussies
Однако следом Хабиб обвинил Диаса в трусости.
— Ты скрывался за охраной и сбежал, трус. Это чётко видно на видео. Мы разнесли всю твою команду в ту ночь, сопляк, — написал Нурмагомедов.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что предлагал Диасу сразиться с Нурмагомедовым, но американец отказался.
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