"Трус и сопляк". Нурмагомедов и Диас поругались в Сети

Словесная перепалка между Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом началась после того, как россиянин опубликовал на своей странице в "Твиттере" видео с моментом "удушения" Конора Макгрегора. Сопроводил чемпион UFC этот пост строчкой: "Ты будешь жить с этим позором всю жизнь".

Американский боец Нейт Диас грубо ответил на это россиянину.

— Я дал тебе пощёчину, и никто из твоей команды мне ничего не посмел сделать. Теперь ты живи с этим, — написал Диас в социальной сети, вспомнив потасовку в 2015 году.

I slapped you in your head you and your team didn’t do shit ...

Live with that ur all pussies — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 13 января 2019 г.

Однако следом Хабиб обвинил Диаса в трусости.

— Ты скрывался за охраной и сбежал, трус. Это чётко видно на видео. Мы разнесли всю твою команду в ту ночь, сопляк, — написал Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что предлагал Диасу сразиться с Нурмагомедовым, но американец отказался.