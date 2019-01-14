"Не очень интересно". Теннисист Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции

Итальянский корреспондент слушал игрока с закрытыми глазами, чем и привлёк его внимание.

Во время пресс-конференции после победы в матче первого круга Australian Open теннисист Рафаэль Надаль заметил, что один из журналистов уснул. Испанец стал сигнализировать об этом его коллегам, чем вызвал смех в зале, от которого незадачливый корреспондент проснулся. На оправдания журналиста Надаль тоже отреагировал с юмором.

— Сегодня не очень интересно. (Смеётся.) Да ничего страшного. Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать то, что я говорю, — смеясь, прокомментировал ситуацию теннисист.

Вторая ракетка мира победил в своём первом матче Открытого чемпионата Австралии Джеймса Дакворта со счётом 6:4, 6:3, 7:5.

Станет ли Касаткина первой ракеткой мира и ждать ли сотый трофей Федерера?