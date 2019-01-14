"Анжи" не сможет заявить новичка из ПСЖ из-за долгов

Оформлению перехода помешает запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный на махачкалинский клуб.

17-летний грузинский нападающий Николоз Кутателадзе, казалось, уже перешёл в махачкалинский "Анжи" из ПСЖ. Юный форвард даже успел попозировать в футболке новой команды. Однако, как сообщает sport24, переход теперь заморожен из-за тяжёлого финансового положения клуба из Дагестана.

Кутателадзе должен был перейти в "Анжи" как свободный агент, и деньги тут, казалось бы, ни при чём. Однако из-за долгов махачкалинского клуба палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на него санкции. Одна из них — запрет на регистрацию новых футболистов.

Это означает, что в теории новый нападающий может тренироваться с командой, но играть в РПЛ он не имеет права.

Напомним, 17-летний форвард Николоз Кутателадзе родился в Грузии, затем переехал в Европу, где занимался в футбольных школах пражской "Спарты" и французского "Лилля". Затем он оказался в ПСЖ, откуда его и забрал "Анжи".

Кутателадзе выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и защищал цвета ПСЖ в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет. Он перешёл в махачкалинский клуб на правах свободного агента.