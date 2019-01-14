Юсупов вновь стал игроком "Динамо"

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Юсупов вновь стал игроком "Динамо"

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

29-летний полузащитник стал первым приобретением бело-голубых в это зимнее трансферное окно.

Пресс-служба московского "Динамо" сообщила о том, что клуб подписал Артура Юсупова, который защищал цвета команды с 2009 по 2015 год. Футболист пришёл в статусе свободного агента.

Также отмечается, что полузащитник будет выступать под шестым номером.

До этого Юсупов был игроком "Ростова" и петербургского "Зенита".

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