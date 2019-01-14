Юсупов вновь стал игроком "Динамо"

29-летний полузащитник стал первым приобретением бело-голубых в это зимнее трансферное окно.

Пресс-служба московского "Динамо" сообщила о том, что клуб подписал Артура Юсупова, который защищал цвета команды с 2009 по 2015 год. Футболист пришёл в статусе свободного агента.

Также отмечается, что полузащитник будет выступать под шестым номером.

Артур Юсупов возвращается в #Динамо! И становится первым зимним приобретением бело-голубых! За наш клуб Артур будет выступать под шестым номером ⚪https://t.co/2EPhaEwuSZ pic.twitter.com/x8dK4qdWNI — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 января 2019 г.

До этого Юсупов был игроком "Ростова" и петербургского "Зенита".