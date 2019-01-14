Стала известна дата суперматча "Реал" – "Барселона"

Игра 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 2 марта в Мадриде. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на президента Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса. Начнётся поединок в 22:45 по московскому времени.

Отметим, что матч первого круга между принципиальными соперниками, который носит название "Эль-Класико", завершился со счётом 5:1 в пользу каталонцев.

"Барса" в настоящий момент является лидером чемпионата Испании, а "сливочные" пока располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.