Болельщики проводили теннисиста Маррея минутной овацией после прощального матча

Сам спортсмен отметил, что приложит все силы к своему возвращению, но ничего не обещает.

Перед началом Australian Open британец Энди Маррей заявил, что вынужден завершить карьеру из-за травмы бедра, которая не даёт ему спокойно жить, не говоря уже об игре в теннис. Однако сниматься с турнира он не стал. В первом круге Маррей выдал настоящий спектакль с поединке с Роберто Баутиста-Агутом. Он сравнял счёт после двух проигранных сетов и только в итоговом пятом уступил победу. На исходе 4-часового матча (самого долгого в первый день Открытого чемпионата Австралии) болельщики подарили Маррею продолжительную овацию, чуть не заставив его снова пустить слезу.

По ходу игры Маррею удавались сумасшедшие розыгрыши, которые радовали как его самого...

EXTRAORDINARY



Murray wins the fourth set tie-break and we go to a decider



Simply stunning #AusOpen pic.twitter.com/mBNIJ3oM8S — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 января 2019 г.

...так и его многочисленных фанатов.

После игры Маррей выдал очередную трогательную речь, которая подарила его поклонникам надежду.

— Может быть, ещё увидимся. Я сделаю всё возможное. Для этого мне нужна серьёзная операция, после которой возвращение не гарантировано. Но я сделаю всё возможное, — заявил теннисист.

Операция, которая предстоит британцу, — полная замена тазобедренного сустава на титановый. Она необходима, чтобы он смог нормально жить. О полноценном возвращении в тур речь, скорее всего, не идёт.

Станет ли Касаткина первой ракеткой мира и ждать ли сотый трофей Федерера?