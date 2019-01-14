Болельщики проводили теннисиста Маррея минутной овацией после прощального матча

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Болельщики проводили теннисиста Маррея минутной овацией после прощального матча

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Сам спортсмен отметил, что приложит все силы к своему возвращению, но ничего не обещает.

Перед началом Australian Open британец Энди Маррей заявил, что вынужден завершить карьеру из-за травмы бедра, которая не даёт ему спокойно жить, не говоря уже об игре в теннис. Однако сниматься с турнира он не стал. В первом круге Маррей выдал настоящий спектакль с поединке с Роберто Баутиста-Агутом. Он сравнял счёт после двух проигранных сетов и только в итоговом пятом уступил победу. На исходе 4-часового матча (самого долгого в первый день Открытого чемпионата Австралии) болельщики подарили Маррею продолжительную овацию, чуть не заставив его снова пустить слезу.

По ходу игры Маррею удавались сумасшедшие розыгрыши, которые радовали как его самого...

...так и его многочисленных фанатов.

После игры Маррей выдал очередную трогательную речь, которая подарила его поклонникам надежду.

Может быть, ещё увидимся. Я сделаю всё возможное. Для этого мне нужна серьёзная операция, после которой возвращение не гарантировано. Но я сделаю всё возможное, — заявил теннисист.

Операция, которая предстоит британцу, — полная замена тазобедренного сустава на титановый. Она необходима, чтобы он смог нормально жить. О полноценном возвращении в тур речь, скорее всего, не идёт.

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