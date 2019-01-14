Шумахер-младший подпишет контракт с Ferrari

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Шумахер-младший подпишет контракт с Ferrari

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Сын легендарного семикратного чемпиона может стать пилотом по развитию итальянской команды.

Чемпион "Формулы-3" и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Мик Шумахер повторит путь отца. Источники авторитетного издания Motosport.com утверждают, что юный немец станет членом гоночной академии команды Ferrari.

Сезон-2019 Шумахер проведёт в "Формуле-2". Однако есть вероятность, что уже в этом году Мик будет тестировать машину Скудерии в "Королевских гонках". Пока запланировано две серии тестовых заездов: после Гран-При Испании и Бахрейна.

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