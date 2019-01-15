UFC в России: попытка № 2

20 апреля ведущий мировой промоушен смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) планирует вернуться в Россию и провести здесь второй ивент. Информация пока не подтверждена официально, но, как сообщили сразу несколько СМИ, турнир в нашей стране вновь станет не номерным, а пройдёт в формате сотрудничества UFC и медиахолдинга ESPN.

15 сентября 2018 года американский промоушен дебютировал в России не с самым фантастическим файткардом и в какой-то степени уступал в плане контента отечественным лигам Fight Nights Global и АСВ образца 2016–2017 годов. Но магия вокруг бренда UFC всё же сделала своё дело, и "Олимпийский" был забит под завязку.

Второе пришествие "восьмиугольника" в Россию планируется уже через Северную столицу — город, по праву считающийся основоположником смешанных единоборств в нашей стране. По некоторым данным, турнир UFC on ESPN+ 7 пройдёт на восьмидесятитысячной "Газпром-арене", но вряд ли речь идёт о том, что американская организация задействует весь стадион… Как минимум для этого необходимо наличие мегазвёзд, например Хабиба Нурмагомедова, но речи об участии Орла в этом шоу пока нет. Способны ли Александр Волков и Алистар Оверим собрать столько людей на трибунах — вопрос спорный. Но именно бой в тяжёлом весе между русским Драго и голландским Разрушителем пока планируется как главное событие предстоящего в России ивента.

Александр Волков (30-7-0) — экс-чемпион организаций M-1 и Bellator, он дебютировал в UFC в ноябре 2016 года, проведя за два года пять поединков и одержав победы в четырёх из них. Драго из Москвы взял верх над Тимоти Джонсоном, Роем Нельсоном, Стефаном Стрюве и экс-чемпионом организации Фабрисиу Вердумом. Поединок Александра против Деррика Льюиса, состоявшийся 6 октября, носил статус претендентского, и выиграй россиянин у Чёрного Зверя, то именно он, Волков, вышел бы на титульный поединок против чемпиона в тяжёлом весе Даниеля Кормье. Но увы… Уверенно ведя по ходу боя, Александр за 11 секунд до финального гонга пропустил правый оверхенд Льюиса и отправился в "объятия Морфея". Обидное поражение, которое, впрочем, должно стать большим уроком для Волкова: не опускать руки даже в уже, казалось бы, выигранном и завершённом поединке.

Алистар Оверим (44-17-0) — живая легенда смешанных единоборств, он провёл по правилам ММА более 60 поединков (!). 38-летний голландец, имеющий в своём активе чемпионские пояса организаций Strikeforce и К-1, свой крайний бой провёл 24 ноября в Китае, где соперником опытного Разрушителя стал топовый проспект из России, чемпион Fight Nights Global Сергей Павлович. Для ростовчанина сражение против Алистара могло стать шансом в первом же бою в UFC заявить о себе громко на весь мир, но высочайший класс Оверима оказался недосягаем для Павловича. Поединок завершился в конце первого раунда серией добивающих ударов голландца в партере.

Победа над россиянином позволила Алистару "закрыть" два кошмарных поражения нокаутами, в которые он отправлялся после встреч с Франсисом Нганну и Кёртисом Блейдсом.

Голландский ветеран вполне по зубам Александру Волкову, и победа в этом сражении способна вновь вернуть Драго в титульную гонку. Но станут ли свидетелями этого действа 80 000 зрителей "Газпром-арены"? Или всё же руководство UFC не решится на такой рискованный шаг? Узнаем совсем скоро.