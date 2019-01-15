"Можно потерять контроль". Панарин отказался от пожизненного запаса водки

Ранее американский бар High Bank Distillery на рекламном щите пообещал российскому хоккеисту "Коламбуса" Артемию Панарину пожизненный запас водки, если он согласится продлить контракт с клубом. Нападающий признался, что это оригинальный ход.

Следом омский "Авангард", который временно выступает в Балашихе, предложил Панарину пожизненный запас топлива.

— На водку я не решился. Нужно знать, где здесь кодировочный центр, а то так и контроль над собой можно потерять. Когда всё узнаю, тогда и будем решать. "Авангард", конечно, в порядке. Бензин посерьёзнее уж будет, так что пока Омск! — отреагировал на это хоккеист в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, что у Панарина летом этого года закончится трудовое соглашение с "Коламбусом".