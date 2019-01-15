IBU перенёс мужской спринт на этапе Кубка мира в Германии из-за непогоды

Ранее из-за обильного снегопада было решено также отменить и церемонию открытия этого этапа.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, который принимает немецкий Рупольдинг, будет перенесена. Изначально она должна была состояться в среду, 16 января. Причиной стали плохие погодные условия.

Since the local authorities have decided not to lift the state of emergency in the county of Traunstein the men’s 10 km sprint competition in Ruhpolding cannot take place on Wednesday.



More updates to come! — IBU (@biathlonworld) 15 января 2019 г.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал в "Инстаграме", как город завалило снегом.

— У нас всё снегом завалило, дороги перекрыты, лавины. Отменили открытие этапа в Рупольдинге и мужской спринт перенесли на послезавтра. Так что в среду гонок не будет, но верим в лучшее. Тем более я охрип после Оберхофа, — сообщил Губерниев.