IBU перенёс мужской спринт на этапе Кубка мира в Германии из-за непогоды

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IBU перенёс мужской спринт на этапе Кубка мира в Германии из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Евгений Тумашов (СБР)

Ранее из-за обильного снегопада было решено также отменить и церемонию открытия этого этапа.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, который принимает немецкий Рупольдинг, будет перенесена. Изначально она должна была состояться в среду, 16 января. Причиной стали плохие погодные условия.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал в "Инстаграме", как город завалило снегом.

— У нас всё снегом завалило, дороги перекрыты, лавины. Отменили открытие этапа в Рупольдинге и мужской спринт перенесли на послезавтра. Так что в среду гонок не будет, но верим в лучшее. Тем более я охрип после Оберхофа, — сообщил Губерниев.

Ребята , всем привет !!!! У нас все снегом завалило , дороги перекрыты , лавины , отменили сегодня открытие этапа в Рупольдинге и спринт мужской перенесли на послезавтра !!! Так , что в среду гонок не будет !!!!! Но верим в лучшее , тем более , что я охрип после Оберхофа !!!! Слово - серебро , молчание - золото !!!! Ах , снег - снежок , белая метелица !!! Все окрестности в сугробах , даже , блин , не верится !!!!!! ☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #снег #сугробы #лавины

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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