IBU перенёс мужской спринт на этапе Кубка мира в Германии из-за непогоды

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, который принимает немецкий Рупольдинг, будет перенесена. Изначально она должна была состояться в среду, 16 января. Причиной стали плохие погодные условия.
Since the local authorities have decided not to lift the state of emergency in the county of Traunstein the men’s 10 km sprint competition in Ruhpolding cannot take place on Wednesday.— IBU (@biathlonworld) 15 января 2019 г.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал в "Инстаграме", как город завалило снегом.
— У нас всё снегом завалило, дороги перекрыты, лавины. Отменили открытие этапа в Рупольдинге и мужской спринт перенесли на послезавтра. Так что в среду гонок не будет, но верим в лучшее. Тем более я охрип после Оберхофа, — сообщил Губерниев.
Ребята , всем привет !!!! У нас все снегом завалило , дороги перекрыты , лавины , отменили сегодня открытие этапа в Рупольдинге и спринт мужской перенесли на послезавтра !!! Так , что в среду гонок не будет !!!!! Но верим в лучшее , тем более , что я охрип после Оберхофа !!!! Слово - серебро , молчание - золото !!!! Ах , снег - снежок , белая метелица !!! Все окрестности в сугробах , даже , блин , не верится !!!!!! ☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #снег #сугробы #лавины
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