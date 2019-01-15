Голкипер "Зенита" намерен продолжить карьеру в Англии

Известный спортивный комментатор рассказал истинные причины отсутствия Лодыгина на сборах в Катаре.

Вратарь петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин хочет продолжить свою карьеру в Чемпионшипе. Об этом сообщил известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит".

— По моим данным, Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Об этом ещё не сообщали, — заявил Орлов. — Этим летом у него заканчивается контракт с клубом, вряд ли бы он был продлён. Ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарём. В "Зените" есть вратарь сборной, молодой Лунёв. Есть и Михаил Кержаков. В связи с этим Лодыгин и не полетел на сбор в Катаре.

Напомним, что Лодыгин с 2013-го года является игроком сине-бело-голубых.