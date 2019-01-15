Автобус с волейбольным "Зенитом" попал в ДТП в Турции

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Автобус с волейбольным "Зенитом" попал в ДТП в Турции

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид 

Причиной дорожно-транспортного происшествия стал пьяный водитель, который врезался в автобус со спортсменами из России.

Автобус, в котором находились волейболисты казанского клуба "Зенит", попал в ДТП в турецком городе Анкаре. Отмечается, что виновником этого стал водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался не только в автобус, но и в полицейский автомобиль, который сопровождал спортсменов. Из-за сильного удара его машина перевернулась. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

<p>Скриншот: <a href="http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/zenit-kazani-tasiyan-otobus-ankarada-kaza-yapti-41083270" target="_blank">Hürriyet</a>.</p>

Отмечается, что российские волейболисты и тренерский штаб не пострадали, но из-за этого ДТП им пришлось идти пешком до отеля.

Казанский "Зенит" прилетел в Турцию на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Халкбанка".

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