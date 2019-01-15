Автобус с волейбольным "Зенитом" попал в ДТП в Турции

Причиной дорожно-транспортного происшествия стал пьяный водитель, который врезался в автобус со спортсменами из России.

Автобус, в котором находились волейболисты казанского клуба "Зенит", попал в ДТП в турецком городе Анкаре. Отмечается, что виновником этого стал водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался не только в автобус, но и в полицейский автомобиль, который сопровождал спортсменов. Из-за сильного удара его машина перевернулась. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Отмечается, что российские волейболисты и тренерский штаб не пострадали, но из-за этого ДТП им пришлось идти пешком до отеля.

Казанский "Зенит" прилетел в Турцию на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Халкбанка".