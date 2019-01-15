"Зенит" может бесплатно отпустить Нету в Португалию

У защитника санкт-петербургского клуба заканчивается контракт, который никто не собирается продлевать.

Лидер чемпионата России может лишиться опытного игрока обороны. Португалец Луиш Нету заинтересовал "Спортинг" и может присоединиться к этой команде как свободный агент, когда у него закончится контракт с "Зенитом". Издание A Bola уверено, что это случится уже следующим летом.

Нету перебрался в "Зенит" из итальянской "Сиены" в 2013 году. С тех пор он успел по разу выиграть чемпионат России, а также кубок и суперкубок страны.

В родной Португалии он выступал за "Варзим" и "Насьонал".

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