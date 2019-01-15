"Тоттенхэм" лишился лучшего бомбардира на месяц

Англичанин Гарри Кейн не поможет своей команде сразу в нескольких турнирах, включая Лигу чемпионов.

Лидер и капитан "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил травму в игре с "Манчестер Юнайтед". У англичанина опух голеностоп, теперь ему предстоит пройти медицинское обследование. Как сообщает издание The Guardian, Кейн, скорее всего, пропустит целый месяц.

Это означает, что лучший бомбардир Английской премьер-лиги не поможет своей команде как минимум в семи матчах, среди которых не только игры чемпионата страны, но и поединки в Кубке Лиги и в Лиге чемпионов.

В игре с "Юнайтед" Кейн, занимающий первое место в бомбардирской гонке АПЛ с 14 голами, не сумел поразить ворота Давида де Хеа — и "Тоттенхэм" проиграл со счётом 0:1. Лондонцы занимают третье место в АПЛ после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Летом Кейн вместе со сборной Англии занял четвёртое место на ЧМ-2018, а также завоевал золотую бутсу как лучший бомбардир турнира.