Легенды, потеснитесь! Овечкин вышел на 14-е место по голам в НХЛ

Шайба капитана "Кэпиталз" не помогла его команде одержать победу в матче регулярного чемпионата.

Александр Овечкин продолжает вписывать своё имя золотыми буквами в историю Национальной хоккейной лиги. В игре с "Сент-Луисом" россиянин исполнил свой фирменный трюк: отправил шайбу в ворота соперника из левого круга вбрасывания мощным щелчком. Теперь он на шестом месте в истории по голам в большинстве (238). И на 14-м месте по забитым шайбам всего — у Овечкина их 640.

Но эта шайба большой радости капитану не принесла, потому что стала единственной для его команды в проигранном матче (1:4).

— Мы играли неправильно, нехорошо, и результат на табло. Это касается всех нас. Была плохая игра, плохой матч, — сказал Овечкин после игры.

Хотя для самого Овечкина сезон после завоевания Кубка Стэнли складывается неплохо. Он лучший снайпер лиги с 33 шайбами, и ему осталось всего семь очков, чтобы стать самым результативным россиянином в истории НХЛ. Пока лидерство удерживает Сергей Фёдоров, у него 1179 баллов.