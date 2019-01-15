Одноклубник Роналду: Уверен, Криштиану никого не насиловал

Партнёр португальца по "Ювентусу" высказался в защиту нападающего, подчеркнув его профессиональные качества.

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал о работе с нападающим Криштиану Роналду. По словам итальянца, португалец является лучшим игроком мира и главным ключом для победы чёрно-белых в Лиге чемпионов. При этом Кьеллини высказался в защиту Роналду по поводу обвинений в изнасиловании.

— Я уверен, что Роналду никого не насиловал. Мы никогда не говорим об этом в раздевалке, Роналду думает только о футболе. Первые три месяца были почти идеальными, но мы понимаем, что самые важные матчи будут весной. Думаю, мы входим в число фаворитов наряду с "Барселоной", "Манчестер Сити", "Реалом", "Баварией", — цитирует Кьеллини Football Italia.

Ранее, как сообщал Лайф, американка Кэтрин Майорга рассказала о том, что в 2009 году над ней надругался Криштиану Роналду. Сам же футболист неоднократно отвергал все обвинения в изнасиловании.

На днях полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК Роналду по делу об изнасиловании.