Месси и Роналду снова мимо. Неймар возглавил список самых дорогих игроков мира

Специалисты интерактивной платформы KPMG Football Benchmark составили список самых дорогих футболистов мира. По их версии, на данный момент больше всех стоит бразилец Неймар — 229 миллионов евро. В тройку лидеров также входят француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси. Португалец Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн евро).
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
- Неймар (ПСЖ) — 229 млн евро.
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 215 млн евро.
- Лионель Месси ("Барселона") — 203 млн евро.
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль") — 168 млн евро.
- Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 151 млн евро.
- Эден Азар ("Челси") — 148 млн евро.
- Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити") — 129 млн евро.
- Антуан Гризманн ("Атлетико") — 126 млн евро.
- Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") — 119 млн евро.
- Филипе Коутиньо ("Барселона") — 118 евро.
Отметим, что в недавнем рейтинге самых дорогих игроков Европы от исследовательского центра CIES Football Observatory первое место занял Мбаппе, вторым стал Кейн, а Неймар замкнул тройку лидеров.
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