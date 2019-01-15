Месси и Роналду снова мимо. Неймар возглавил список самых дорогих игроков мира

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Месси и Роналду снова мимо. Неймар возглавил список самых дорогих игроков мира

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Португалец, которому вот-вот исполнится 34 года, расположился на 12-м месте рейтинга.

Специалисты интерактивной платформы KPMG Football Benchmark составили список самых дорогих футболистов мира. По их версии, на данный момент больше всех стоит бразилец Неймар — 229 миллионов евро. В тройку лидеров также входят француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси. Португалец Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

  1. Неймар (ПСЖ) — 229 млн евро.
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 215 млн евро.
  3. Лионель Месси ("Барселона") — 203 млн евро.
  4. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") — 168 млн евро.
  5. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 151 млн евро.
  6. Эден Азар ("Челси") — 148 млн евро.
  7. Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити") — 129 млн евро.
  8. Антуан Гризманн ("Атлетико") — 126 млн евро.
  9. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") — 119 млн евро.
  10. Филипе Коутиньо ("Барселона") — 118 евро.

Отметим, что в недавнем рейтинге самых дорогих игроков Европы от исследовательского центра CIES Football Observatory первое место занял Мбаппе, вторым стал Кейн, а Неймар замкнул тройку лидеров.

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