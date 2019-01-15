Легендарный вратарь Петр Чех по итогу сезона завершит карьеру

Важное заявление 36-летний голкипер лондонского "Арсенала" сделал на своей странице в "Твиттере".

Один из выдающихся вратарей в истории футбола, Петр Чех, в конце сезона завершит карьеру.

— Это мой уже 20-й сезон в карьере. Прошло 20 лет, как я подписал свой первый контракт. Сейчас момент объявить, что я завершу карьеру после этого сезона. Я 15 лет провёл в Английской премьер-лиге и выиграл все возможные трофеи. Чувствую, что достиг всего, чего мог. Буду упорно трудиться в "Арсенале" и дальше, чтобы завоевать ещё один трофей, — написал на своей страничке в социальной сети Чех.

Петр Чех — четырёхкратный чемпион Англии, пятикратный обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Является рекордсменом сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.

Однажды Петр получил травму головы. Чтобы избежать её повторения он на каждый матч надевает специальный защитный шлем, ставший уже его фишкой.