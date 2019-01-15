"Челси" предлагает "Зениту" за Паредеса 35 млн евро

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"Челси" предлагает "Зениту" за Паредеса 35 млн евро

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Английский гранд заинтересован в приобретении одного из лидеров полузащиты санкт-петербургского клуба.

"Зенит" — один из самых активных клубов России во время зимнего трансферного окна. Причём не с точки зрения покупок, что более привычно для питерцев, а с точки зрения продаж. Многими игроками сине-бело-голубых заинтересовались гранды европейского футбола. В частности, на Леандро Паредеса активно претендует лондонский "Челси". По информации итальянского журналиста Николо Шира, англичане готовы раскошелиться на 35 миллионов евро, чтобы заполучить аргентинца. "Зенит" в раздумьях.

У Паредеса действующий контракт с "Зенитом" до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро. Пока не известно, хочет ли он сам покидать Северную столицу. При Сергее Семаке он неизменно играет в основном составе: в текущем сезоне у него три гола и две голевые передачи в 15 матчах.

Напомним, что "Зенит" может лишиться и других игроков. Голкипер Юрий Лодыгин хочет попробовать свои силы в Англии, а на защитника Луиша Нету претендует португальский "Спортинг".

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