"Челси" предлагает "Зениту" за Паредеса 35 млн евро

Английский гранд заинтересован в приобретении одного из лидеров полузащиты санкт-петербургского клуба.

"Зенит" — один из самых активных клубов России во время зимнего трансферного окна. Причём не с точки зрения покупок, что более привычно для питерцев, а с точки зрения продаж. Многими игроками сине-бело-голубых заинтересовались гранды европейского футбола. В частности, на Леандро Паредеса активно претендует лондонский "Челси". По информации итальянского журналиста Николо Шира, англичане готовы раскошелиться на 35 миллионов евро, чтобы заполучить аргентинца. "Зенит" в раздумьях.

#Chelsea insists for Leandro #Paredes. Marina Granovskaia has eleveted at €35M the bid to the #Zenit. The player has an agreement for a contract until 2023 (€4,5M at year). Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 января 2019 г.

У Паредеса действующий контракт с "Зенитом" до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро. Пока не известно, хочет ли он сам покидать Северную столицу. При Сергее Семаке он неизменно играет в основном составе: в текущем сезоне у него три гола и две голевые передачи в 15 матчах.

Напомним, что "Зенит" может лишиться и других игроков. Голкипер Юрий Лодыгин хочет попробовать свои силы в Англии, а на защитника Луиша Нету претендует португальский "Спортинг".