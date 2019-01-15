Фигуристка Медведева призналась, в какой стране хотела бы жить

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Фигуристка Медведева призналась, в какой стране хотела бы жить

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева призналась, что после Канады обязательно вернётся домой в Россию.

— В будущем я точно буду жить в России. Я ещё не определилась, что для меня русский дух, но сейчас я с радостью дышу родным воздухом, люди говорят со мной на родном языке, — сказала Медведева в интервью журналистке Марии Командной.

Она добавила, что из-за работы может жить в другой стране несколько лет.

Но в будущем я обязательно вернусь домой, заверила фигуристка.

Напомним, что после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде с Брайаном Орсером.

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