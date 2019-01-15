Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в "Фенербахче"

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Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в "Фенербахче"

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Нойштедтер и Кудряшов в матче за сборную России. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

После ухода из "Рубина" у российского защитника появился вариант с турецким клубом.

Два защитника сборной России могут одновременно оказаться в одном и том же клубе, причём не российском. Речь идёт о турецком "Фенербахче", за который выступает Роман Нойштедтер и в который может перейти Фёдор Кудряшов. Последний остался без команды после расторжения контракта с "Рубином" и теперь может переехать играть в Турцию.

Издание Fotomaç утверждает, что стамбульцы могут подписать с Кудряшовым контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Защитнику в этом году исполнится 32 года. Последние полтора года он выступал за "Рубин", но из-за тяжёлой финансовой ситуации в казанском клубе он был вынужден покинуть команду.

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