Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в "Фенербахче"

После ухода из "Рубина" у российского защитника появился вариант с турецким клубом.

Два защитника сборной России могут одновременно оказаться в одном и том же клубе, причём не российском. Речь идёт о турецком "Фенербахче", за который выступает Роман Нойштедтер и в который может перейти Фёдор Кудряшов. Последний остался без команды после расторжения контракта с "Рубином" и теперь может переехать играть в Турцию.