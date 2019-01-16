Хачанов пробился в третий круг Australian Open

22-летний российский теннисист обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:3, 6:3 во втором раунде турнира Большого шлема.

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии благодаря победе над Ёсихито Нисиокой. Матч длился чуть больше чем 2 часа.

За выход в четвёртый круг турнира Большого шлема Хачанов поспорит с победителем пары Роберто Баутиста Агут (Испания) — Джон Миллман (Австралия).

Напомним, что турнир продлится до 27 января. Призовой фонд составляет $ 42 850 000.