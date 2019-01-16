Хачанов пробился в третий круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии благодаря победе над Ёсихито Нисиокой. Матч длился чуть больше чем 2 часа.
C'mon !@karenkhachanov is into his first ever #AusOpen 3R, def. Nishioka 6-3 6-3 6-3.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/UublMTcG3p— #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2019 г.
За выход в четвёртый круг турнира Большого шлема Хачанов поспорит с победителем пары Роберто Баутиста Агут (Испания) — Джон Миллман (Австралия).
Напомним, что турнир продлится до 27 января. Призовой фонд составляет $ 42 850 000.
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