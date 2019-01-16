Кононов: Возвращение Промеса? Это лишь слухи

Главный тренер "Спартака" также рассказал о том, кто будет выходить на игры с капитанской повязкой.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию о возвращении Квинси Промеса.

— Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров с ним. Промес сделал "Спартак" чемпионом, но мои желания ни к чему не приведут. У него сейчас действующий контракт с "Севильей", — цитирует Кононова Sport24.

Также 52-летний специалист отметил, что в стартовом составе будет играть тот, кто выиграет конкуренцию.

— Делаю ставку на всех игроков, которые сейчас есть у меня в команде. Только конкуренция выявит, кто будет играть в стартовом составе, — отметил тренер красно-белых. — Кто будет капитаном? Уже говорил, что капитан выбирается на весь сезон. Больше не хочу заострять на этом внимание.

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