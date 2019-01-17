Один против всех. Как Кассиус Клей стал легендарным Мохаммедом Али

Мир не всегда знал Мохаммеда Али под таким именем. Одному из величайших боксёров современности родители дали другое имя. В день рождения легенды Лайф рассказывает, почему он сменил религию и имя и как это повлияло на его карьеру.

Боксёр, который сам нарёк себя величайшим, родился в 1942 году. При рождении ему дали имя отца — Кассиус Клей. Однако в 1964 году молодой боксёр, только что завоевавший звание чемпиона мира, сменил имя. Но зачем он это сделал?

"Даже Иисус всегда был белым на картинках"

Детство Клея проходило во времена, когда в Америке царило расовое неравенство. Мальчик искренне не понимал, почему чернокожих считают людьми второго сорта, из-за чего вечерами часто плакал в подушку. Несправедливость доходила до того, что даже в жаркий день в кафе, где работала мать Кассиуса, отказывались дать стакан воды для её сына.

На мировоззрение Клея также повлияла жуткая история, которую рассказывал отец как пример расовых предрассудков. В 1955 году 14-летний чернокожий мальчик Эмметт Тилл был жестоко убит двумя белыми мужчинами. Причиной послужило якобы неподобающее поведение подростка, которому не было никаких подтверждений. 21-летняя девушка пожаловалась, что Тилл то ли оскорбительно присвистнул (что могло случиться из-за его проблем с дикцией), то ли схватил её за руку, то ли сказал что-то слишком дерзкое.

Супруг девушки и его сводный брат решили разобраться с Тиллом без суда и следствия. Мужчины жестоко избили подростка и выбросили его тело в реку. Суд присяжных, состоящий из белых людей, убийц оправдал, хотя впоследствии они признались в содеянном, пользуясь тем, что второй раз их привлечь уже не могли по закону. "Пострадавшая" девушка тоже заявила, что её слова были ложными.

Клея такая несправедливость просто пугала. Мальчик никак не мог понять, почему у чернокожих людей в обществе такое положение.

Маленькие чёрные мальчики не имели примера для подражания. У нас не было ни одного героя, кто выглядел бы, как мы. Даже Иисус всегда был белым на картинках. Так что однажды я спросил маму: "Что будет, когда мы умрём? Мы попадём в рай?" Мохаммед Али Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Когда у 12-летнего Клея украли велосипед, он собрался избить своих обидчиков, но для этого нужно было сначала научиться не просто махать кулаками. Так Кассиус оказался в боксёрской секции. Успехи приходили один за другим, и в 18 лет Клей стал олимпийским чемпионом. Окрылённый успехом, он вернулся в родной город, где зашёл в заведение с вывеской "Только для белых", рассчитывая впечатлить персонал золотой медалью Олимпиады.

Однако ответ официанта Клея обескуражил: "Неграм не подаём". Кассиус настолько расстроился, что выбросил олимпийскую награду, которая никак не изменила его положения в обществе, в реку. Через 36 лет ему вручили новую взамен утраченной.

"Забудьте моё старое имя! Теперь я Мохаммед Али"

К тому времени Клей узнал о "Нации ислама" — религиозной организации, которая ставила своей целью улучшение духовного, социального и экономического положения негров в США и не только. Кассиус несколько лет плотно общался с членами организации и в 1964 году, сразу после завоевания первого титула чемпиона мира, заявил о вступлении в "Нацию ислама".

Клей сначала отрёкся от своей фамилии, которую он получил от белых рабовладельцев, и попросил называть его Кассиус Икс. А через две недели как постоянный член организации боксёр получил полноценное мусульманское имя — Мохаммед Али.

Все были в шоке. Во время боёв Али продолжали называть Клеем, темнокожие боксёры говорили, что он подвёл своих болельщиков, а президент WBA и вовсе заявил, что "Клей нанёс ущерб боксёрскому миру… и подаёт плохой пример молодёжи". Против решения сына выступал и Кассиус Клей — старший, который был уверен, что сыну запудрили мозги, и сам продолжил носить своё имя.

Али же утверждал, что почувствовал просветление.

— У меня было много приятных моментов в жизни. Но те чувства, которые я испытал, стоя на горе Арафат в день Хаджа, были самыми неповторимыми Мохаммед Али

Али сразу же хотели лишить всех титулов, но этого сделать не удалось: законных оснований для этого не было. Однако принятие ислама всё же аукнулось великому боксёру. В 1967 году он отказался от службы в армии по религиозным соображениям, за что его лишили всех титулов и отлучили от бокса на три года.

Когда у Мохаммеда стали кончаться деньги, он заявил, что ради приличного гонорара готов вернуться на ринг. Тут уже в ярости оказался его духовный наставник из "Нации ислама", отлучивший Али от религии на год за то, что он поставил деньги белых рабовладельцев выше служения Аллаху.

А был ли Али?

Уже после смерти легендарного боксёра в 2016 году журналисты USA Today провели расследование, в ходе которого выяснили, что Мохаммеда Али на самом деле никогда не существовало. Дело в том, что о смене имени Кассиуса Клея было лишь объявлено, а вот юридически это никак не оформлялось, и никаких подтверждающих это документов найти не удалось.

Как выяснилось, в 60-е годы в США и не требовалось официально менять имя: в социальной карте могли написать даже прозвище, если его назовёт заявитель. К тому же одна из жён боксёра рассказала, что среди приверженцев "Нации ислама" считалось правильным не следовать законам белых людей.

Али всю жизнь боролся со всеми вокруг: с угнетателями, правительством, соперниками на ринге и болезнью Паркинсона. Чемпион уступил только в 75-м раунде с чувством выполненного долга — с изменением отношения к темнокожему населению в лучшую сторону. Он был уверен, что помог ему в этом не только исключительный боксёрский талант, но и вера.

Доподлинно сложно установить, менял ли официально Кассиус Клей своё имя на Мохаммеда Али. Однако, вне зависимости от имени на бумаге, в истории его имя неизменно — Величайший.