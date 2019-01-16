Бобслеиста Зубкова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

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Бобслеиста Зубкова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение дисквалифицировать Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации. Причиной данного решения стало нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Помимо президента Федерации бобслея России до 12 декабря 2020 были отстранены и Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарёв. Причина та же.

Также отмечается, что они имеют право оспорить это решение в CAS.

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