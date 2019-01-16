Фёдор Емельяненко: Мотивация? Выступать за свою страну, представлять свою веру

26 января в США звезда смешанных единоборств из Старого Оскола Фёдор Емельяненко попробует вновь заявить о себе всему миру: в этот день Последний Император сойдется в клетке с Райаном Бейдером в бою за титул чемпиона организации Bellator в тяжёлом весе. В преддверии важного поединка легендарный боец поделился своими мыслями на пресс-конференции с журналистами.

Об уровне Гран-при Bellator

"Конечно, здесь собраны очень хорошие бойцы: именитые спортсмены, в том числе и из первой десятки, поэтому я высоко ценю этот турнир. Для меня важно выступать здесь. Рад драться в одном турнире с такими бойцами, как Райан Бейдер, Мэтт Митрион и другие ребята".

О тактике на бой с Бейдером

"Райан Бейдер — очень грамотный боец, наверное, один из самых умных на этом Гран-при, всегда очень разумно ведёт свои поединки. Что будет в бою — поглядим! Я понимаю, что он очень хороший борец и по нему сложно попасть, так как он хорошо защищается. Мне всё равно, как будет проходить этот поединок. Мы и в борьбе в партере очень много внимания уделяли, и спаррингам в стойке".

О мотивации на Гран-при

"Титул чемпиона Bellator для меня очень многое значит. Конечно, я выступаю за свою страну, во славу Божью, поэтому буду выкладываться на все сто процентов. Для меня ближайший бой очень важен. К тому же я единственный русский, кто участвует в этом Гран-при. Я благодарен Скотту Кокеру за то, что он включил меня, это человек слова, и мне всегда было приятно с ним работать. Все годы, которые мы раньше работали вместе, и сейчас он был и остаётся человеком, чьи слова не расходятся с делом.

Почему я выступаю? Выступаю за свою страну, представляю свою веру. Мне кажется, больше мотивации и причин не должно быть. Я думаю, что победа на Гран-при будет одним из самых больших достижений в моей карьере. Райан, конечно, очень серьёзный соперник, прошёл достойных бойцов, поэтому победа над ним будет большим событием".

О возможности боя с Виталием Минаковым

"Сначала нужно победить на Гран-при, а потом уже строить планы. Я так считаю".

О своей форме

"Подготовка прошла хорошо, но о её уровне можно будет судить только во время поединка или после него. Что касается досрочной победы — я всегда хочу побеждать досрочно! Конечно, не хочется затягивать бой, но готовимся всегда так, чтобы хватило сил на полную схватку и ещё чтобы они остались после боя".

О возможности завершения карьеры

"Посмотрим, как Бог даст. Сначала надо подраться с Бейдером".