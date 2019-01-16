Прощальный тур? Шарапова проведёт три матча в России в 2020 году

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Прощальный тур? Шарапова проведёт три матча в России в 2020 году

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Согласно предварительному плану, теннисистка выступит в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Спортивный журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента Марии Шараповой Макса Айзенбада сообщил о том, что теннисистка проведёт три матча в России. Тур Шараповой намечен на 2020-й год. В числе городов, где хочет выступить экс-первая ракетка мира, — Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Планируется, что Шарапова проведёт матчи с Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой. Третья предполагаемая соперница пока не известна.

31-летняя Шарапова — одна из десяти женщин — победительниц всех турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира. Сейчас она выступает на Открытом чемпионате Австралии, где во втором круге сыграет против шведки Ребекки Петерсон.

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