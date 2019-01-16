Прощальный тур? Шарапова проведёт три матча в России в 2020 году

Согласно предварительному плану, теннисистка выступит в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Спортивный журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента Марии Шараповой Макса Айзенбада сообщил о том, что теннисистка проведёт три матча в России. Тур Шараповой намечен на 2020-й год. В числе городов, где хочет выступить экс-первая ракетка мира, — Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Планируется, что Шарапова проведёт матчи с Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой. Третья предполагаемая соперница пока не известна.





Russian Tour for Maria Sharapova in 2020: 3 cities, 3 exhibition matches. Possibilities: Sochi (maybe vs @EVesnina001) Moscow (?), Saint Petersburg (maybe vs @SvetlanaK27). As Max Eisenbud told me: the discussion is at an early stage. But Masha wants to do it! — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 16 января 2019 г.

31-летняя Шарапова — одна из десяти женщин — победительниц всех турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира. Сейчас она выступает на Открытом чемпионате Австралии, где во втором круге сыграет против шведки Ребекки Петерсон.