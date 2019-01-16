Зубков прокомментировал свою дисквалификацию

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала Зубкова до 18 декабря 2020 года.

Президент ФБР Александр Зубков прокомментировал новость о дисквалификации трёх бобслеистов за нарушение антидопинговых правил. О своём отстранении он говорить не стал, только отметил, что сможет продолжать занимать должность главы федерации.

— Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина отстранили, так как у них не было обнаружено допинга, но выявили большую концентрацию соли. Это не основание для нарушения антидопинговых правил, — пояснил Зубков LifeShot.

Сегодня стало известно, что Зубков и ещё три бобслеиста были дисквалифицированы до декабря 2020 года. Дела Алексея Воеводы и Максима Белугина ещё находятся в процессе рассмотрения.