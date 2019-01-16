Справились без Глушакова. "Спартак" на сборах разгромил ташкентский "Локомотив"

Клубы Российской премьер-лиги начали подготовку ко второй части чемпионата страны. Московский "Спартак", находящийся на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах, уже провёл первый товарищеский матч. Соперником красно-белых стал "Локомотив" из столицы Узбекистана.
Подопечные Олега Кононова одержали уверенную победу со счётом 5:2. Голы на свой счёт записали Александр Ташаев, Леонид Миронов, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.
С победой! ⚪— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 января 2019 г.
«Спартак» в контрольном матче выиграл у ташкентского @LokomotivUzb. Счет – 5:2.
Следующий матч «Спартак» проведёт 21 января в 20:00 на стадионе «Aspire Zone» с @rostovfc в 1-м туре Кубка @matchpremier.#СпартакЛокомотивТашкент – 5:2 #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/ucLE3MFqU1
Стартовый состав москвичей выглядел так: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано. За новую команду, выйдя на замену, дебютировал защитник Айртон. Денис Глушаков и Зе Луиш пропустили игру из-за мышечной усталости.
Следующую игру "Спартак" проведёт в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Катаре.
Испанская глубинка, Катар и Кисловодск. Где клубы РПЛ проводят межсезонье.
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