Теннисист Надаль вошёл в тройку лучших за всю историю Australian Open

Больше побед на континенте, чем у испанца, имеют только Роджер Федерер и Новак Джокович.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Мэтью Эбдена (6:3, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг Australian Open — 2019. Победа стала для испанского теннисиста 57-й на этом турнире и позволила ему войти в тройку лучших по данному показателю. Больше на Australian Open побеждали только двое: Джокович (62) и Федерер (96).

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Ранее в третий круг турнира пробился также 22-летний российский теннисист Карен Хачанов. Он в трёх сетах победил японца Ёсихито Нисиоку.