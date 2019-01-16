Шарапова вышла в третий круг Australian Open и сыграет с победительницей-2018

Российская теннисистка не оставила шансов сопернице из Швеции, обыграв её в двух сетах.

Россиянка Мария Шарапова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче второго круга она в двух сетах обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон — 6:2, 6:1. В следующем раунде Шарапова встретится с датчанкой Каролин Возняцки, которая в прошлом году выиграла Australian Open.

One to watch at #AusOpen 2019



Having dropped only three games en route to the 3R, @MariaSharapova def. Rebecca Peterson 6-2 6-1.



Up next: Defending champion @CaroWozniacki pic.twitter.com/AnR9POianP — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2019 г.

Прощальный тур? Шарапова проведёт три матча в России в 2020 году

Ранее в третий круг турнира пробился также 22-летний российский теннисист Карен Хачанов. Он в трёх сетах победил японца Ёсихито Нисиоку.