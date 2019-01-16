Шарапова вышла в третий круг Australian Open и сыграет с победительницей-2018

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Шарапова вышла в третий круг Australian Open и сыграет с победительницей-2018

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Российская теннисистка не оставила шансов сопернице из Швеции, обыграв её в двух сетах.

Россиянка Мария Шарапова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче второго круга она в двух сетах обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон — 6:2, 6:1. В следующем раунде Шарапова встретится с датчанкой Каролин Возняцки, которая в прошлом году выиграла Australian Open.

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Ранее в третий круг турнира пробился также 22-летний российский теннисист Карен Хачанов. Он в трёх сетах победил японца Ёсихито Нисиоку.

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