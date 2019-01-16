Охранник не узнал Шарапову на Australian Open — видео

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Охранник не узнал Шарапову на Australian Open — видео

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Фото: © twitter.com/ @SuperSportTV

Сотрудница службы безопасности Открытого чемпионата Австралии попросила российскую теннисистку предъявить пропуск, но сделала это очень скромно.

В Сети появилось видео с забавным инцидентом. Женщина-охранник не узнала Марию Шарапову и попросила её предъявить свой пропуск. Сама теннисистка даже не обратила внимание на сотрудницу службы безопасности.

Отметим, что ранее Шарапова прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с Каролин Возняцки.

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