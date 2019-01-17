Вихлянцева, Гаспарян и Потапова вылетели из Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила швейцарке Тиме Бочински во втором круге первого в сезоне турнира Большого шлема (2:6, 5:7). Ранее эта представительница Швейцарии обошла Дарью Касаткину.
Также выбывает из дальнейшей борьбы Анастасия Потапова, которая уступила американке Мэдисон Кис (3:6, 4:6).
Не смогла задержаться в Мельбурне и Маргарита Гаспарян. Она проиграла Элисе Мертенс из Бельгии (1:6, 5:7).
Напомним, что Australian Open продлится до 27 января. Призовой фонд турнира составляет $42 850 000.
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