Как выглядели Дзюба, Хабиб, Медведева и другие звёзды спорта 10 лет назад

В социальных сетях появился новый флешмоб #10YearsChallenge, смысл которого в том, чтобы вспомнить, каким ты был 10 лет назад, и показать свою старую фотографию. Мы решили не только посмотреть, как внешне изменились звёзды нашего спорта за это время, но и какие перемены произошли в их карьере.

10 лет назад футболист Артём Дзюба скандалил со "Спартаком" и отбывал аренду в "Томи". Сейчас он капитан сборной России и лидер петербургского "Зенита".

Боец Хабиб Нурмагомедов в 2009 году ещё не был бойцом UFC, и знали его только в узких кругах. Однако уже тогда дагестанский Орёл побеждал на турнирах. Сегодня Нурмагомедов чемпион UFC и одна из самых узнаваемых персон в мире.

21-летний Кирилл Капризов 10 лет назад только начинал играть в хоккей в Новокузнецке. Сейчас он может похвастаться тем, что является основным игроком московского ЦСКА и автором победной шайбы в финале Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ребёнком 10 лет назад была и фигуристка Евгения Медведева. Сейчас у неё есть две серебряные медали Олимпийских игр, золотые медали чемпионатов мира, Европы и финалов Гран-при.

В 2009 году Мария Шарапова была главной звездой мирового тенниса, она уже тогда являлась победительницей турнира Большого шлема и поднималась на первую строчку мирового рейтинга. Затем были обидные проигрыши Серене Уильямс, допинг-скандал и возвращение в большой спорт.

Российский гонщик Даниил Квят в 2009 году был 14-летним подростком, но уже садился за руль и показывал отличные результаты, благодаря которым и попал в проект Red Bull Junior Team. Сейчас Даня готовится вернуться в "Формулу-1" и доказать всем, что заслуживает там место.

Многие пользователи Сети с юмором подошли к этому челленджу.

А, например, фарм-клуб московского "Локомотива" — ФК "Казанка" — вспомнил, что 10 лет назад команды ещё не было.

Спортивный комментатор в шутку сравнил себя с вратарём сборной Испании Давидом Де Хеа.