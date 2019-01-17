Соперник Медведева разнёс ракетку в щепки из-за поражения — видео

Российский теннисист одержал победу в трёх сетах и уверенно вышел в третий круг Australian Open.

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно пробился в третий круг Australian Open. Во втором круге он обыграл представителя США Райана Харрисона. Игра проходила под диктовку россиянина, и у американца во втором сете даже сдали нервы: он уничтожил свою ракетку о покрытие.

Вспышка ярости не помогла Харрисону выиграть ни одного сета. Матч завершился всего за полтора часа со счётом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина. В следующем круге Медведев сыграет с Давидом Гоффином из Бельгии.

Daniil does it!



The 22-year-old Russian seals the deal against Ryan Harrison, advancing to the 3R with 6-3 6-3 6-3 victory.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/zXfoqXSuQJ — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2019 г.

Другому представителю России — Евгению Донскому — повезло меньше: он уступил в матче второго круга Филиппу Краиновичу из Сербии, дважды проиграв на тай-брейке: 6:4, 7:6, 7:6.

Таким образом, Россию в третьем круге мужского турнира Australian Open будут представлять Медведев и Хачанов, который ранее в трёх сетах победил японца Ёсихито Нисиоку.

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