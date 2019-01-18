Быка за рога. Сможет ли "Краснодар" впервые в истории стать чемпионом?

К традиционным претендентам на победу в РПЛ из Москвы и Питера в этом сезоне всерьёз присоединилась региональная команда. "Краснодар" Сергея Галицкого планомерно шёл к элитному статусу много лет и, кажется, вполне готов сделать последний шаг. Лайф рассказывает о ключевых решениях, позволяющих "быкам" показывать лучший результат в истории.

Крутые воспитанники

"Краснодар" с момента основания в 2008 году сразу сделал ставку на развитие своей академии. Вот вам и #10yearchallenge — теперь краснодарская кузница талантов работает на зависть всем клубам РПЛ. Юные форварды Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов — одни из лучших бомбардиров лиги.

Причём если у Игнатьева почти тысяча игровых минут в этом сезоне, то у Сулейманова — всего 300 с небольшим. Невиданная эффективность.

Отличные легионеры

Классон, Каборе, Вандерсон, Спаич, Куэва — даже после перехода Ари в Cherchesov Team у "Краснодара" хватает мощных иностранных игроков. Причём что касается именно "быков", их легионеры сильны своей командной игрой вместе с россиянами. В этом сезоне "Краснодар" забил уйму красивых голов, большинство из них дико хороши именно за счёт взаимодействия футболистов.

Понимая необходимость усиления, даже несмотря на сильный состав, "Краснодар" совершил мощный зимний трансфер: клуб пополнил швед Кристоффер Олссон. Ему всего 23 года, а за плечами уже опыт пребывания в лондонском "Арсенале". Кроме того, у скандинава есть даже личный аналитик: Олссон постоянно проводит работу над ошибками и улучшает свою игру. То же самое делает и "Краснодар".

Олссон — это одновременно замена уходящему Перейре, новый футболист в центре поля в отсутствие Мамаева и углубление состава в предстоящей борьбе на два фронта: в чемпионате России и Лиге Европы. Ключевое отличие клуба, который стремится попасть в элиту, от топ-команды — не продажа лидеров, а приобретение новых футболистов.

Молодой тренер

Конечно, даже самый лучший состав не смог бы хорошо играть без тренера. В "Краснодаре" сделали ставку на молодого наставника, которого тоже можно назвать своим воспитанником. 35-летний Мурад Мусаев начал работать с командой только в прошлом году и уже показывает лучшие результаты в истории клуба: так близко к лидеру по итогам первой части сезона "Краснодар" ещё не бывал.

Одно из главных преимуществ Мусаева — он человек системы "Краснодара". Работал с молодыми футболистами, знает всё изнутри и способен построить процесс так, как необходимо для победы. По сути, тотальных изменений в игре "Краснодара" нет, он всегда играл в яркий, атакующий, комбинационный футбол, но не всегда это давало необходимый результат. Сейчас — даёт, значит, в этом как раз заслуга тренерского штаба во главе с Мусаевым, который сумел создать в команде правильную атмосферу.

Продажа лидера

Расставшись с лучшим своим футболистом последних лет, "Краснодар" не стал играть хуже, а, наоборот, полетел вперёд с новой силой. Это не значит, что Фёдор Смолов тянул команду вниз, он ведь несколько лет подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата. Но в спорте существует теорема Юинга, согласно которой команда начинает играть лучше, когда теряет своего лидера. Именно это сейчас происходит с "Краснодаром", мы окрестили это эффектом Джордана.

Эффект Джордана. Смолова нужно выгнать из сборной, чтобы она взяла медали ЧМ

Суть кроется в психологии: когда уходит человек, тянувший одеяло на себя, остальные члены команды раскрываются по-новому и именно за счёт взаимодействия делают коллектив лучше. Краснодарские парни перераспределили обязанности по забиванию голов, и общая эффективность от этого не упала. Например, в предыдущие четыре года "Краснодар" после 17 туров не мог забить больше 26 голов. Сейчас их уже 31 — лучший показатель в РПЛ.

Готов ли "Краснодар" к чемпионству?

Команда Мурада Мусаева в этом сезоне у нейтральных болельщиков вызывает исключительно симпатию. Она не только навязывает конкуренцию немного сдавшему "Зениту", но и устраивает феерию в Лиге Европы. Обычно игра на два фронта мешает в борьбе за чемпионство, но, возможно, "Краснодару" всё-таки удастся совместить выступления в России и Европе.

Пока клуб Галицкого ничто не выбивает из колеи: ни продажа лучшего футболиста, ни скандал с Павлом Мамаевым, от которого клуб, скорее всего, избавится. Да, он был важным футболистом в системе, но для "Краснодара" сейчас важнее имидж и собственное наследие, которое не хочется связывать с такими историями.

Яркая игра, блестящее командное взаимодействие, мощные легионеры, впечатляющая молодёжь, грамотные трансферы, мудрая политика и мотивированный тренер. Всё это в совокупности даёт отличные результаты на футбольном поле. Пока у "Краснодара" получается всё. Получится ли главное?