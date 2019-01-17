Бьорндален: Логинов должен признаться, что сожалеет из-за приёма допинга

Легенда мирового биатлона Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Александра Логинова. Многие биатлонисты неодобрительно высказались относительно его возвращения после допинг-скандала.

— Логинов должен признаться, что сожалеет из-за сделанного ранее. Если он этого не сделает, тогда не получит уважения от коллег. Мне кажется, что это должна быть пресс-конференция, а не частный разговор с кем-то отдельным. Всё должно быть от души, тогда всё будет честно и люди поверят, что он сожалеет, — сказал норвежец в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что ранее в немецком Рупольдинге состоялся спринт у мужчин, где Логинов стал пятым.