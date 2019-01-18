Нокаутёр Буторин: Только будущие бои покажут, хватит ли мне сил быть в топе

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутёр Алексей Буторин проведёт бой с испанцем Даниэлем Толедо по прозвищу Аллигатор.

В преддверии этого любопытного столкновения боец из Санкт-Петербурга поделился своими эмоциями по поводу предстоящего поединка.

— Толедо — непростой соперник. Видел его в боях с Тиаго Сильвой и с Амирханом Гулиевым. Он неуступчивый, бьющий, любит порубиться, идёт в размен, не боится этого. Довольно-таки опасный оппонент. По стилю мы с ним чем-то похожи. Думаю, зрители будут довольны.

Конечно, пока драться мне удобнее с ударниками. С другой стороны, мы не можем выстроить весь свой карьерный путь так, как нам комфортно. В смешанных единоборствах это невозможно, тут пришёл — и будь готов работать с ударниками и борцами. Были бои, где мне не хватало навыков борьбы, но это только мои трудности и мои ошибки. Сейчас я работаю над этим, — отметил Буторин.

• again Публикация от Aleksei Butorin (@alekseibutorin) 14 Дек 2018 в 2:50 PST

Также он рассказал, как и где будет готовиться к предстоящему поединку.

— В подгонке менять ничего не буду. По борьбе продолжаю работать с Шарапом Гитиновым. Борьба идёт сложно, вроде бы понимание есть, но не надо останавливаться. Главное, не допустить ошибку, которую сделал несколько поединков назад, когда увлёкся борьбой и изменил приоритеты в подготовке. В результате отвёл недостаточно времени ударной технике.

Нужно понимать, что за маленький промежуток времени существенных знаний и навыков набрать невозможно. Если бы было так всё просто: пошёл, позанимался месяц — и стал борцом. Это не сработает. Залог успеха — постоянно трудиться. Подготовку к бою я проведу в Санкт-Петербурге. Это будет стандартный тренировочный лагерь в клубе "Сечь" и в клубе "Ахмат Санкт-Петербург". Над ударной техникой работаем с Егором Пушкиным. Буду повышать функциональную подготовку, — пояснил боец из Северной столицы.

Буторин рассказал и о переходе в другую для себя весовую категорию.

— Переход в тяжёлый вес сложился для меня пока удачно. Подготовка к предыдущему бою с Кори Хэндриксом получилась комфортная и физически, и психологически. Подошёл к поединку спокойный, сконцентрированный, не переутомлённый весогонкой. Но нужно признаться, что Кори Хэндрикс не был силён в борьбе. Поэтому только будущие бои покажут, хватит ли мне сил, хватит ли у меня физики противостоять, защищаться и подняться в топ в этом весе, — заключил боец.