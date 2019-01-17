Любовь живёт полгода. Малкон не смог освоиться в "Барселоне" и хочет сбежать

На бразильского футболиста претендует лондонский "Тоттенхэм", за ситуацией следят китайские клубы.

Самая громкая трансферная сага лета, кажется, теряет всякий смысл. Бразилец Малкон, перехваченный "Барселоной" у "Ромы", никак не может обрести себя в Каталонии. Издание Football Espana утверждает, что полузащитник хочет покинуть стан сине-гранатовых уже этой зимой. Появился уже и претендент — лондонский "Тоттенхэм". Речь идёт о полугодичной аренде с обязательным выкупом в конце сезона.

Помимо "шпор" на 21-летнего Малкона претендует ряд клубов из Италии, Англии и Китая.

С момента перехода из "Бордо" Малкон сыграл за "Барселону" всего пять матчей в чемпионате Испании, лишь однажды появившись в стартовом составе. Бразилец забил за каталонцев дважды: по одному голу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

История с трансфером Малкона в "Барселону" оказалась закрученнее некоторых бразильских сериалов. Прежний клуб игрока "Бордо" уже согласовал его переход в "Рому", однако неожиданно появившиеся каталонцы в последний момент предложили больше денег и увели игрока из-под носа у боссов римского клуба.

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