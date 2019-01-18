Шарапова выбила действующую чемпионку из борьбы на Australian Open

31-летняя российская теннисистка Мария Шарапова обыграла Каролин Возняцки в трёх партиях (6:4, 4:6, 6:3). Отметим, что датчанка является действующей победительницей этого чемпионата. Встреча длилась практически 2,5 часа.
За выход в четвертьфинал турнира Мария поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.
В четвёртый круг первого в году турнира Большого шлема вышла и Анастасия Павлюченкова. 27-летняя россиянка уверенно обыграла белоруску Александру Соснович, отдав ей всего три гейма, — 6:0, 6:3.
Напомним, что турнир продлится до 27 января. Призовой фонд составляет $ 42 850 000.
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