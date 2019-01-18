Роман Ерёменко стал игроком "Ростова"

Бывший спартаковец и армеец подписал контракт на 2,5 года с командой Валерия Карпина.

ФК "Ростов" объявил о трансфере бывшего игрока "Спартака" Романа Ерёменко. Контракт с 31-летним футболистом заключён сроком на 2,5 года.

— Мы приветствуем Романа в "Ростове" и желаем ему показать свой лучший футбол в жёлто-синей футболке, — говорится в заявлении пресс-службы клуба. — Ростов-на-Дону для Романа не чужой город: его отец Алексей Ерёменко родился в Новочеркасске и начинал карьеру в "Ростсельмаше", а родной брат Алексей родился именно в нашем городе.

Роман Еременко — игрок «Ростова»



Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.



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Напомним, что Ерёменко в октябре 2018 года провёл первый матч после дисквалификации за применение кокаина, который относится к допингу. За красно-белых он сыграл всего в четырёх встречах.