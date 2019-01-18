Снова вместе. Медведева и Загитова снялись в общем рекламном ролике

Российские фигуристки, которые пользуются большой популярностью в Японии, стали лицами известной аниме-игры.

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вместе снялись в рекламном ролике японской мобильной аниме-игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана предстала в образе главной героини этой игры Мадоки. Медведева исполнила роль Хомуры, которая по сюжету является союзницей Мадоки.

После Олимпиады-2018, где они были главными конкурентками, многие считали, что девочки конфликтуют друг с другом. Сами фигуристки в интервью не комментировали это, поясняя, что просто не общаются.

Однако на чемпионате России, где они впервые встретились на льду, Евгения фотографировала Алину с цветами в коридоре. Благодаря снимку, появившемуся в Сети, стало понятно, что девушки как минимум хорошо общаются.